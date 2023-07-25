Белый дом назвал вызывающими сожаление итоги голосования в Израиле по судебной реформе

Карин Жан-Пьер оценила судебную реформу Израиля и работу Кнессета.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает вызывающим сожаление одобрение первого этапа судебной реформы в Израиле лишь незначительным большинством голосов в Кнессете (местном парламенте еврейского государства). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница напомнила СМИ о том, что лидер США всю свою жизнь являлся другом Израиля, поэтому поддерживал власти страны как в частном, так и публичном порядке.

...Крупные изменения в демократии, чтобы они были прочными, должны поддерживаться настолько широким консенсусом, насколько это возможно. Вызывает сожаление, что сегодняшнее голосование продемонстрировало минимально возможное большинство. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что американское правительство будет поддерживать усилия президента Ицхака Герцога и других лидеров Израиля, направленные на формирование более широкого консенсуса по судебной реформе при помощи политического диалога со сторонами, заинтересованными в вопросе.

США будут оказывать содействие Украине в поставках зерна на мировые рынки.

Фото и видео: YouTube / Fox Business