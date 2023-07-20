США будут оказывать содействие Украине в поставках зерна на мировые рынки

Карин Жан-Пьер оценила поддержку США киевского режима в вопросе сельского хозяйства.

Американская администрация при президенте Джо Байдене будет содействовать киевскому режиму в осуществлении поставок украинского зерна на мировые рынки. В частности, на этот вопрос направлена военнная и финансовая поддержка со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы продолжим оказывать поддержку усилиям Украины по поставкам украинского зерна на рынки, в котором отчаянно нуждаются. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер напомнила о выделении украинским властям очередного пакета военной помощи на на сумму в 1,3 миллиард долларов. Согласно сведениям от Пентагона, эти средства пойдут в том числе на обеспечение безопасности морских портов. Агентство по международному развитию США объявило о выделении Киеву еще $250 млн на поддержку ее сельскохозяйственного сектора.

США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television