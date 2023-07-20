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США не стали обещать защиту судов, направляющихся в украинские порты

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Карин Жан-Пьер оценила заявление Минобороны России по Черному морю.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения грузовых судов в украинские морские порты после заявления российского министерства обороны о том, что такие корабли будут считаться перевозчиками военных грузов. Соответствующий комментарий по теме журналистам в Вашингтоне на регулярном брифинге дала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос о том, изучают ли власти США возможность помощи судодвижения в регионе Черного моря в украинские посты после заявлений российских военных. В США продолжат поддерживать киевский режим  по вопросу поставок зерна на глобальные рынки.

Мне нечего сообщить о том, что касается морской части...

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом видел, что Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой "воображаемый диктатор".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

 

Теги: белый дом, карин жан-пьер, минобороны, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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