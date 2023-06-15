Белый дом видел, что Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой "воображаемый диктатор"

Американская администрация обратила внимание на подпись "воображаемый диктатор", которой местный телеканал Fox News сопроводил трансляцию выступления лидера Белого дома Джо Байдена. Однако официальный представитель Карин Жан-Пьер отказалась комментировать данный инцидент прессе в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне.
Я могла бы сказать на эту тему примерно 787 миллионов вещей. То, что мы видели прошлым вечером, - это неправильно, но я не буду вдаваться в это...Думаю, я только что прокомментировала это.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что во вторник вечером внизу экрана X появилась подпись, которая звучала следующим образом: "Воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника". Данное сообщение транслировалось около 30 секунд. В этот момент на одной половине экрана зрители могли видеть Джо Байдена, а на другой - экс-президента США Дональда Трампа. Последний выступал в штате Нью-Джерси после предъявления ему в суде Майами уголовных обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.
Белом доме заявили об отсутствии информации о возможной встрече лидеров КНР и США.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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