Белый дом видел, что Fox News сопроводил эфир с Байденом фразой "воображаемый диктатор"

Карин Жан-Пьер оценила ситуацию на местном телеканале.

Американская администрация обратила внимание на подпись "воображаемый диктатор", которой местный телеканал Fox News сопроводил трансляцию выступления лидера Белого дома Джо Байдена. Однако официальный представитель Карин Жан-Пьер отказалась комментировать данный инцидент прессе в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Я могла бы сказать на эту тему примерно 787 миллионов вещей. То, что мы видели прошлым вечером, - это неправильно, но я не буду вдаваться в это...Думаю, я только что прокомментировала это. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что во вторник вечером внизу экрана X появилась подпись, которая звучала следующим образом: "Воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника". Данное сообщение транслировалось около 30 секунд. В этот момент на одной половине экрана зрители могли видеть Джо Байдена, а на другой - экс-президента США Дональда Трампа. Последний выступал в штате Нью-Джерси после предъявления ему в суде Майами уголовных обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Белом доме заявили об отсутствии информации о возможной встрече лидеров КНР и США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television