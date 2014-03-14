В Белом доме заявили об отсутствии информации о возможной встрече лидеров КНР и США

Карин Жан-Пьер оценила поездку Энтони Блинкена в Пекин.

Договоренностей о возможной новой личной встрече между китайским председателем Си Цзиньпином и американским президентом Джо Байдена в настоящее время нет. Соответствующее заявление в рамках вступления на регулярном брифинге с журналистами от 15 июня сделала официальный представитель администрации в Вашингтоне Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала прессе перспективы подобных контактов на высшем уровне между КНР и США в свете публичного объявления о рабочем визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин, который состоится в период с 18 по 19 июня.

Я не могу сейчас говорить об очной встрече с президентом Си нашего президента. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television