Байден перенес стоматологическую операцию без осложнений

Глава СШа хорошо себя чувствует после удаления зуба.

Американский президент Джо Байден без осложнений перенес стоматологическую операцию и в настоящее время чувствует себя хорошо. Такое заверение о состоянии здоровья политика сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, столкнулся ли глава государства с какими-либо осложнениями в ходе операции.

Процедура была успешно завершена. Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером. ....Некоторые из вас могли даже сталкиваться с такой процедурой, это стандартная стоматологическая операция. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Лечащий врач главы администрации США Кевин О"Коннор заметил,что американский лидер пожаловался на зубную боль 11 июня. Специалисты провели в Белом доме обследование, после чего приняли решение о необходимости депульпирования больного зуба у пациента.

Байден и Столтенберг 12 июня обсудят поддержку Киева и саммит НАТО в Литве.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance