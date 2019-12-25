Посольство России высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии

В российском посольстве пошутили, что надо бы добавить несколько нулей к числу военных.

Посольство России в своём аккаунте в Twitter высмеяло утверждения о российских солдатах в Каталонии. Об этом пишут "РИА Новости".

Накануне в ряде испанских СМИ появилась информация о том, что следствие прослушало телефонные разговоры 2018 года доверенного лица бывшего премьера Испании Карлеса Пучдемона Виктора Тарадельяса. Сообщается, что он ездил в Россию. Испанские следователи, судя из публикаций, узнали о том, что РФ планировала отправить в страну 10 тысяч солдат для поддержки сепаратистов.

В российском посольстве отметили, что это неполная информация и пошутили, что надо бы добавить несколько нулей к числу солдат. Дипломаты продолжили упражняться в юморе и заметили, что перебрасывать военных планировалось на самолётах "Муха" и "Чато", которые собрали в Каталонии еще во время испанской Гражданской войны. Сейчас они якобы и надежно спрятаны и ждут зашифрованного приказа.

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