Протестующие в Каталонии спели "Калинку"

Активисты вышли на улицу после данных о том, что им помогает Россия.

Протестующие в испанской Каталонии спели "Калинку". Ролик опубликован в Telegram-канале "Каталонский карантин". По данным очевидцев, это произошло после того, как местное движение за независимость обвинили в связях с Москвой. На кадрах активисты хлопают в ладоши и поют песню на русском языке. Все это происходит около казарм Гражданской Гвардии в Барселоне.

Высший суд Испании с 2019 года расследует возможное вмешательство сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России во внутренние дела Каталонии. В конце октября появилась информация о том, что Россия готова прислать в Испанию десять тысяч солдат для помощи сепаратистам.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Более 90% проголосовавших выступили за выход из состава Испании. Пучдемон подписал декларацию независимости. Он признал страны мира признать независимость региона. Центр пытался помешать проведению референдума, в том числе - силовыми методами. Мадрид не признал итогов голосования.

Видео из Испании: В Каталонии бушует крупнейший за 20 лет лесной пожар.

Видео: TG / Каталонский карантин