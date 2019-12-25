В Каталонии в день региона неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях

Временно прекращено движение между населенными пунктами.

В испанской провинции Жирона в Каталонии в Национальный день региона неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях. Об этом сообщили журналисты из издания El Periodico. В СМИ рассказали, что из-за инцидента местным властям пришлось временно приостановить движение составов, включая поезда между Барселоной и Фигерасом.

Из-за актов вандализма приостановлено движение между Массанет-Массанес и Портбоу….и между Барселоной и Фигерасом" сообщение представителей железной дороги

В Каталонии запланированы крупные демонстрации. Ранее к митингам присоединялось около полумиллиона человек. Из-за пандемии коронавируса количество участников акции может быть значительно сокращено.

Напомним, что праздник приурочен к событиям начала сентября 1714 года. Барселона пала под натиском сторонников династии Бурбонов после длительной осады города. После этого Каталония окончательно вошла в состав Испании.

Парламент Каталонии призвал короля Испании отречься от престола.