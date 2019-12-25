Парламент Каталонии призвал короля Испании отречься от престола

Политики хотят добиться референдума о форме правления на всей территории Испании.

Парламент автономного сообщества Каталонии призвал короля Испании отречься от престола. Депутаты утвердили выводы комиссии по расследованию ведения прямого правления испанских властей после референдума о независимости 2017 года. В документе критикуются действия премьер-министра Педро Санчеса, предыдущего главы кабинета Мариано Рахоя. Политики призывают действующего монарха Фелипе VI отречься от престола. В Каталонии надеются добиться проведения референдума на всей территории страны о форме правления.

"За" данную инициативу проголосовали 69 депутатов от партий, выступающих за независимость автономного сообщества. "Против" выступили 56 представителей социалистической партии и Народная партия. "Левые" депутаты из CatComu-Podem воздержались от принятия решения по большинству заявленных пунктов.

Напомним, что ранее парламент Каталонии принимал документ из-за использования властями Испании 155 статьи конституции после объявления независимости региона. Это позволило власти отстранить от управления женералитет и распустить региональный парламент.

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