С начала пандемии в Испании зарегистрировано 265 тысяч случаев заболевания COVID-19.

В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%. Это произошло после того, как в стране сняли большинство ограничений, вызванных пандемией. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Отмечается, что с 21 июля в Испании зарегистрировано 18 564 случая инфицирования. При этом 1154 человека были госпитализированы. Известно, что 99 заразившихся скончались.

В начале июля на 100 тысяч населения приходилось 8,76 случая заражения. Однако к 20 июля доля составила уже 27,39.

Больше всего новых заражённых в Каталонии и Арагоне.

С начала пандемии в Испании зарегистрировано 265 тысяч случаев заболевания COVID-19, умерли от новой инфекции 28,4 тысячи человек.

Ранее во Франции предупредили о возможной второй волне COVID-19 осенью.

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