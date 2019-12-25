Новая вспышка заражений может ожидать страну в октябре-декабре.

Во Франции предупредили о возможной второй волне COVID-19 осенью. Об этом во время интервью для местного телеканала BFMTV заявил глава научного совета Жан-Франсуа Дельфресси.

Эксперт считает, что в стране возможны три варианта сценария распространения новой вспышки инфекции. Согласно первому варианту - COVID-19 придет из южного полушария в северное в период осени или зимы, в после - исчезнет.

Второй: будет настоящая вторая волна... И третий, о котором редко говорят: вирус вернется Жан-Франсуа Дельфресси, глава научного совета Франции

Эксперт объяснил, что коронавирус станет "своего рода хроническим заболеванием". Об этом говорит статистика распространения, после роста которой приходит спад. Дельфресси считает, что наиболее вероятный сценарий во Франции, когда коронавирус придет в страну в период с октября по декабрь.

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса.