Солнечные лучи приводят к инактивации вируса.

В Италии спрогнозировали, какой будет вторая волна коронавируса. Мнением поделился профессор Миланского государственного университета, иммунолог Марио Клеричи. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Клеричи считает, что вторая волна коронавируса будет более лёгкой, так как вирус будет ослаблен ультрафиолетовым излучением за летние месяцы. Исследования Миланского университета показали, что ультрафиолетовое излучение за несколько секунд полностью убивает активность вируса. Эксперимент был проведён с вирусом, помещённом в каплю воды, чтобы смоделировать выделение при кашле или чихании.

Итальянские учёные также выявили закономерность, что в местах, где уровень УФ-излучения выше, регистрировалось меньшее количество заболеваний COVID-19.

Я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой. Марио Клеричи, иммунолог

По его словам, солнечные лучи приводят к инактивации вируса.

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