Петербургские врачи заявили, что вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее

Оба вируса поражают в первую очередь именно бронхи и легкие через "входные для коронавируса ворота — нос и зев".

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ, академика РАН Арег Тотолян.

Как оказалось, соответствующе вирусы в первую очередь поражают бронхи и легкие.

Грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает ОРЗ и не является таким патогенным. Арег Тотолян.

При этом Тотолян отметил, что пока неизвестно станет ли новая COVID-19 сезонным заболеванием, так как пока к нему нет стойкого иммунитета.

Ранее мы сообщали о том, что НИИ в Петербурге начал изучение биомаркеров чувствительности и устойчивости к коронавирусу.

Фото:Piter.TV