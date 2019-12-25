Петербургские врачи заявили, что вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что вспышка гриппа может сделать коронавирус опаснее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ, академика РАН Арег Тотолян.
Как оказалось, соответствующе вирусы в первую очередь поражают бронхи и легкие.
Грипп сочетается с обычным коронавирусом, который сопровождает ОРЗ и не является таким патогенным.
Арег Тотолян.
При этом Тотолян отметил, что пока неизвестно станет ли новая COVID-19 сезонным заболеванием, так как пока к нему нет стойкого иммунитета.
Ранее мы сообщали о том, что НИИ в Петербурге начал изучение биомаркеров чувствительности и устойчивости к коронавирусу.
Фото:Piter.TV
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