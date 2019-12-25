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НИИ в Петербурге начал изучение биомаркеров чувствительности и устойчивости к коронавирусу
Сегодня, 8:42
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НИИ в Петербурге начал изучение биомаркеров чувствительности и устойчивости к коронавирусу

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Как оказалось, антитела часто не вырабатываются у людей с дефектами иммунной системы.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что НИИ в Петербурге начал изучение биомаркеров чувствительности и устойчивости к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ, академика РАН Арег Тотолян.

Как оказалось, антитела часто не вырабатываются у людей с дефектами иммунной системы.

Мы начали соответствующее исследование и не только определяем уровень антител разных классов, но и в тех случаях, когда антитела не обнаружены или обнаружены в недостаточном титре - выясняем причину.

 Арег Тотолян

Также антитела не вырабатываются у людей с первичными иммунодефицитом, СПИДом и у людей, которые проходят терапию во время онкологии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге постепенно снижается число заражений коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: арег тотолян, коронавирус, нии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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