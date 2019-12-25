В Петербурге постепенно снижается число заражений коронавирусом

По состоянию на 19 июля, в Петербурге подтверждено 202 новых случая коронавируса. При этом выписан по выздоровлению 101 пациент, скончались 26 человек.
В Ленобласти также 45 новых случаев. Более благоприятная эпидемиологическая ситуация позволила властям региона снять многие ограничения раньше, чем в городе: так, в области работают многие магазины, рестораны, музеи.
Ранее мы сообщили, что более 13 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.
Фото: Piter.tv
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