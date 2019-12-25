На коронавирус в Петербурге проверили более 13 тысяч человек за сутки

Под наблюдением врачей сейчас 1832 человека.

За минувшие сутки на коронавирус в Петербурге проверили 13272 человека. Под наблюдением врачей сейчас находится 1832 пациента: из них 304 в обсерваторе, 1096 на самоизоляции, 432 среди контактных лиц.

Также обработано 222 вызова, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу (тел. 122) по вопросам, связанным с коронавирусом. О прибытии из других стран сообщили 27 человек.

Ранее мы сообщили, что коронавирус унес жизни еще 27 петербуржцев.

Фото: Piter.tv