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На коронавирус в Петербурге проверили более 13 тысяч человек за сутки
Сегодня, 10:21
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ruzannar

На коронавирус в Петербурге проверили более 13 тысяч человек за сутки

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Под наблюдением врачей сейчас 1832 человека.

За минувшие сутки на коронавирус в Петербурге проверили 13272 человека. Под наблюдением врачей сейчас находится 1832 пациента: из них 304 в обсерваторе, 1096 на самоизоляции, 432 среди контактных лиц.

Также обработано 222 вызова, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу (тел. 122) по вопросам, связанным с коронавирусом. О прибытии из других стран сообщили 27 человек.

Ранее мы сообщили, что коронавирус унес жизни еще 27 петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, коронавирус спб, сдать тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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