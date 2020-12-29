Более 20 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки

С начала октября гуманитарную помощь получили 101 654 гражданина.

По состоянию на субботу, 9 января, в Петербурге на коронавирус обследовались 20 297 человек. По сообщению Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в больницах продолжают пребывать 906 человек. Из них 211 — контактные, а остальные 695 находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки на номер Единой региональной информационно-справочной службы "122" с вопросами по ситуации с коронавирусом обратились 7526 граждан. Начиная с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировался 1151 волонтер из Петербурга: 1023 из них прошли аккредитацию.

Кроме того, с начала осени гуманитарная помощь была оказана 101 654 пенсионерам, одиноким и малообеспеченным людям, многодетным семьям.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге снизился суточный прирост заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV