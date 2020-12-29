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В Петербурге за сутки более 3 тысяч человек заразились коронавирусом
Сегодня, 12:08
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В Петербурге за сутки более 3 тысяч человек заразились коронавирусом

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Всего по стране насчитывается 23 тысячи новых случаев.

За последние сутки в Петербурге подтвердилось 3006 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

Согласно новой статистике, за последние 24 часа из больниц был выписан 1641 человек. Кроме того, умерло 69 зараженных. В общей сложности в начала эпидемии в городе заболели 273 тысячи человек, 163 тысячи поправились. Количество летальных случаев достигло 8328.

В РФ за сутки зафиксировано 23 тысячи новых случаев, 470 человек умерло, 23 680 пациентов выписались из больниц. На территории страны остаются 562 913 активных носителей.

Ранее мы рассказали о том, что горожане заявили о нехватке пунктов вакцинации.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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