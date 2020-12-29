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Горожане заявили о нехватке пунктов вакцинации
Сегодня, 15:26
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smirenny

Горожане заявили о нехватке пунктов вакцинации

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С жалобой петербуржцы обратились к вице-губернатор Олегу Эргашеву.

В пятницу, 8 декабря, жители Василеостровского района заявили в соцсетях, что прививочных пунктов не хватает. С жалобой горожане обратились к вице-губернатору. 

Петербуржцы возмутились, что в Васильеостровском районе пройти вакцинацию от коронавируса можно всего в двух районных поликлиниках: началась проблема с записью на прививку. 

Всего по городу открыто 70 пунктов. Почему у нас только два на 200 тыс населения?

негодуют горожане

Например, на 15 января уже нет возможности записаться на прививку. Все места "разбирают" в первые часы. Некоторые петербуржцы уверены, что проблема с нехваткой пунктов на самом деле раздута, таким образом горожан "заманивают" на вакцинацию. 

Дневник вакцинации, 4 дня со "Спутник V": кровь из носа, боль в руке. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пункты вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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