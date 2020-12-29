Дневник вакцинации, 4 дня со "Спутник V": кровь из носа, боль в руке

Редактор Piter.TV Олеся Сапожникова продолжает делиться наблюдениями за реакцией организма на вакцинацию российским средством "Спутник V".

В минувший вторник, 5 января, журналистка Piter.TV Олеся Сапожникова опубликовала первую часть своего дневника вакцинации. В ней она, в частности, рассказала, что за первые сутки после введения вакцины столкнулась с серьезным скачком температуры, слабостью и нарушениями сна. В течение следующих 3 дней автор дневника фиксировала свои наблюдения: мы публикуем очередную часть ее самомониторинга.

Начну с лирики. Точнее – с ответов на ваши вопросы.

Мой первый текст с описанием первых суток после вакцинации получил много отзывов. И я решила прояснить некоторые моменты, связанные с прививкой. Слишком уж часто люди критикуют мое решение, а некоторые даже ругают за непредусмотрительность и "глупый выбор". Считаю нужным ответить на ваши вопросы.

Во-первых, многие спрашивали: как можно не пугаться неизвестности? Да, конечно, неизвестность пугает людей. Но бояться самого коронавируса, если честно, мне надоело еще больше. Я рассматриваю прививку как возможность снизить риски, а не как возможность приобрести себе новые проблемы. Для вакцинированных маску, перчатки и социальную дистанцию никто не отменял, но все же ты будешь чувствовать себя спокойнее в общественных местах, если сделаешь прививку. Тем более, вы знаете, что не все окружающие соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Не хочется стать "жертвой" вот такого нарушителя.

Приведу пример. Сейчас зима, и многие забывают о привычных неудобствах для непривитых граждан, для людей из группы риска, к которым я также отношусь. Но вспомните весну и лето: духота, жара, ходить в перчатках – вообще караул. Я считаю, что человек, который поставил себе вакцину, сможет немного спокойнее ходить по улицам, даже если на время решит снять СИЗ. Я, например, от духоты (ещё в университете) могла потерять сознание, я плохо переношу недостаток кислорода. Особенно активно это проявляется в том числе в общественном транспорте. Не дай бог такое случится, то там уже и не до маски будет или какой-то там дистанции.

Конечно, я очень хорошо подумала перед тем как прийти в медицинский кабинет. У меня были свои причины поставить вакцину, о которых я писала в первой части дневника. На самом деле, думать о прививке мне пришлось почти год, с момента начала разработки вакцины, её тестирования, опубликованных результатов, мнений экспертов и добровольцев. Я многое изучила, о многом написала. Из-за работы мне пришлось вникнуть в вопрос и проанализировать все аспекты вакцинации. В итоге я поняла, что хочу привиться. Однако это не призыв для других людей, а мое персональное решение.

Многие писали, что меня силком отправили на прививку начальство, государство, лично Путин. Меня никто не заставлял отправиться на вакцинацию. Я сама приняла это решение. Дело было так. В конце декабря от руководства коллектива поступило предложение: кто хочет, может в добровольном порядке получить прививку. С таким предложением на городские СМИ вышел Союз журналистов, который ранее обратился в администрацию Санкт-Петербурга. Основная мысль инициативы заключается в том, что наша профессия предполагает регулярные контакты с другими людьми, а значит, каждый медийный коллектив находится в зоне риска заражения. Нам предложили, но за этим не было никакой обязаловки. Никакого редакционного задания я не получала, все держалось на собственном стремлении. Piter.tv не рискует здоровьем и жизнями сотрудников ради каких-либо материалов, поверьте на слово. Надеюсь, что и другие СМИ поступают также. Некоторые коллеги в рабочем чате сразу же написали, что на данный момент боятся прививаться. На этом вопрос был исчерпан, никого ни к чему не принуждали. Я же сообщила, что готова вакцинироваться, мне сказали прийти 4 января в 24 городскую поликлинику, ну а что было дальше – вы уже знаете.

Про "эксперименты и опыты" со своим телом. Многие упрекнули меня в недальновидности, якобы я экспериментирую над самой собой. Все-таки сложно говорить об эксперименте в тот момент, когда по официальной статистике, привились миллион россиян. И моя прививка "ставилась" уже в рамках массовой вакцинации. А ведь есть ещё и волонтёры, многие из них прививались ранее и описывали свои впечатления. Так что я не совсем "первопроходец", как считают многие. О каких-то критических или летальных последствиях для организма после введения "Спутника V" я не слышала, хотя ознакомилась со многими материалами. Уже после прививки меня слегка успокаивало то, что даже симптомы в моем случае оказались вполне стандартные: такие, какими их описывали в научных работах и дневниках вакцинированных. Они, собственно, первыми указаны в памятке вакцинированного. До более тяжёлых и редких реакций в моем случае в первые двое суток дело не дошло, и это уже успокаивает. Да, после первых суток организм подбросил парочку "сюрпризов" (о них напишу ниже), но эти проявления я связываю с индивидуальной реакцией на препарат.

Отвечу на заявления о том, что "журналисты пойдут на все ради публикации". Естественно, не все и не всегда. Человеческий интерес и вопрос "а что будет" не перебьет инстинкт самосохранения. Я сто раз подумала, прежде чем принять решение о вакцинации. Любопытство можно удовлетворить и по-другому, не обязательно быть "первопроходцем". Хотя не скрою, вопрос о том, что будет в действительности, и как организм реагирует на вакцину, меня тоже волновал и волнует до сих пор.

А теперь можно переходить к продолжению моего "путешествия по жизни" после первых дней вакцинации. В прошлый раз я завершила свой рассказ на 17 часах вечера 5 января, когда закончились первые сутки. Начну с того места, где остановилась.

05 января 2021 года

19 часов вечера. Моя первая ошибка. Я проверила температуру. Градусник показал "норму". В этот момент я подумала, что пик реакции уже пройден и организм возвращается к привычному состоянию. Немного переживаю, что побочные эффекты могут вернуться. Успокаиваю себя тем, что это маловероятно. Немного опухло место укола. "Зодак" так и не помог избавиться или уменьшить болезненность этого участка.

21 час вечера. И….снова 38 градусов, полет нормальный. Наверное, я уже привыкла к повышенной температуре тела. Немного горит тело и лицо. Очень хочется спать, сказывается бессонная ночь. Зато вернулся аппетит, до этого его не было больше суток: на ночь быстро съела два бутерброда и легла. Надеюсь, что к утру все симптомы пройдут.

06 января 2021 года

7 часов утра. Померила температуру - 37, 5. Место укола болит, кожа вокруг ранки от иглы еще сильнее опухла и покраснела. Сейчас это уже видно со стороны, можно демонстрировать людям. Так сильно покраснело. Еще раз решила поверить в чудо и принять "Зодак", но кажется, он мне не помогает…

Несмотря на слабость в ногах вышла на улицу. Гуляла с 10 до 14 часов. Недомогания не чувствовала, наоборот, как будто и не было никакой вакцинации, день провела в обычном режиме. Решила долго не бродить, так как организм все же должен быть ослабленным. Вернулась домой.

В 14 часов градусник показал температуру 37,6. "Стабильность" - подумала я. Блямба на руке разрослась сильнее. Мда, антигистаминное не справилось. В прививочном кабинете поликлиники говорили, принимать от аллергической реакции то, что есть дома. Однако точного препарата не назвали.

Вспоминаю, что дома также есть мазь, которую мне выписывал когда-то врач-дерматолог от аллергического отека на коже. Решила что вряд ли мне будет хуже, если я ей воспользуюсь. Намазываю мазь вокруг покраснения согласно инструкции.

Стоит отметить, что, как и указано в памятке для вакцинированного, все время наблюдения я не мочила место укола, не ходила в баню или сауну, не пила алкоголь и не занималась физическими нагрузками. Поэтому отек на руке точно не может быть связан с тем, что я так или иначе не соблюдала рекомендации специалистов. Спустя время могу дать совет всем новопривитым: на всякий случай пару дней после прививки воздержаться от употребления аллергенных продуктов (а это достаточно широкий перечень), чтобы избежать такой же проблемы. Задним умом допускаю, что мой режим питания мог в теории сказаться на уровне аллергической реакции.

21 час. Кажется, что мазь начинает действовать. Но пока что рано говорить, завтра уточню этот момент.

23:30. Минутка для паники. Сижу, смотрю ролики на YouTube. И тут неожиданно из носа пошла кровь. Приплыли. В последний раз такое у меня было в школе или детском саду. Я даже не помню, когда именно, но точно давно. Не знаю, что дало такую реакцию, от вакцины это случилось или нет… Вспоминаю, что в том же далеком детстве мне говорили, что этот симптом может быть связан с давлением. Хорошо, что я его могу измерить в домашних условиях, так как у бабушки есть специальный прибор. Измеряю. Пульс - 102, давление - 97/48. Это точно не моя норма, пишу главному редактору о новых неприятностях. Пульс повышен, а давление, наоборот, понижено. Он меня успокаивает и говорит, что это не критично. Советует, чтобы я понаблюдала за этими показателями еще и с утра.

А на госуслугах все еще не появился дневник самонаблюдения вакцинированного. Около 23 часов я написала в техподдержку сайта. Ответ от сотрудников ресурса пришел после полуночи, но его я увидела уже утром, так как уснула.

07 января 2021 года

Утро для меня оказалось действительно добрым. Я измерила температуру. Она оказалась в норме, также, как пульс и давление. Приятно. Кровь из носа больше не шла. Посмотрела на правую руку - место укола все еще побаливало. Розовый ареал по сравнению со вчерашним днем заметно увеличился. Но в это же время он немного потерял цвет (стал бледнее) и прощупывался менее плотным. Он занимает большую площадь, но уже не такой жесткий. Предполагаю, что улучшение могла вызвать антигистаминная мазь. Повезло, что она у меня была в аптечке! Думаю, что в ближайшие дни отёк еще больше спадет или совсем уйдет.

Вспомнила, что в далеком детстве у меня много лет подряд была очень плохая реакция на манту. Место укола также сильно увеличивалось в размерах. Из-за этого врачи всегда меня отправляли в туберкулезный центр. Я там состояла на учете, но, тьфу-тьфу-тьфу, никакие проблемы не выявлялись в итоге. Скорее всего, такова была индивидуальная реакция организма. Не исключено, что в случае с вакциной от коронавируса могло произойти что-то подобное. Однако это лишь мои догадки.

Проверила ответ техподдержки Госуслуг (скрины прикладываю). Оказалось, что они не получали информации (по их словам) от медицинской организации, в которой меня вакцинировали, о том, что я получила первый компонент "Спутник V". Не знаю, где произошел сбой системы, отправляли ли эти данные врачи или планируют ли отправлять вообще. Кто бы сомневался, что с дневником вакцинированного на Госуслугах будут проблемы, только не я. Думаю, что буду разбираться в вопросе дальше.

К 16 часам вечера меня беспокоит только отек на руке в месте укола. Все остальные симптомы отсутствуют. Но я не спешу расслабляться, так как помню про вчерашнюю неожиданность в виде пониженного давления и крови из носа. Мысленно я готова ко всему, но надеюсь на лучшее.

Продолжение следует...

Фото: Piter.TV