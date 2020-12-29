Первые сутки после "Спутник V": жар 39, зависли "Госуслуги", сны о Лукашенко

Редактор канала Piter.TV Олеся Сапожникова рассказывает о своих первых ощущениях после добровольной вакцинации от коронавируса. Первые сутки после введения препарата "Спутник V" оказались для журналиста достаточно непростыми.

В Петербурге с 4 января проходит кампания по добровольному вакцинированию сотрудников местных СМИ от коронавируса. Инициатором акции стало региональное отделение Союза журналистов России, а за саму вакцинацию отвечает Комитет по здравоохранению. В первую партию из 100 журналистов, допущенных до бесплатной вакцинации вошла и наша коллега Олеся Сапожникова. В понедельник, 4 января, она получила первую дозу российского "Спутник V", а еще через 3 недели, согласно плану, должна будет получить вторую дозу двухфазной вакцины. Все это время журналистка будет делиться своими впечатлениями от происходящего, а по итогам постарается составить впечатление об эффективности российской вакцины. Сегодня мы публикуем первую часть дневника вакцинированной сотрудницы.

Почему я решила привиться от коронавируса

Начнем с главного вопроса, которым задаются сейчас многие: прививаться от коронавируса или подождать? В моем случае причин для решения вакцинироваться было несколько. Конечно, очень не хочется заразиться инфекцией, от которой уже пострадало так много людей. Многие прямо сейчас находятся в стационарах, на аппаратах ИВЛ. Меня тревожило, что я попадаю в группу риска, так как имею хроническое заболевание (тонзиллит), в прошлом году у меня были проблемы с ЖКТ (врачи точно не установили диагноз и разные специалисты писали предполагали в том числе и хронические заболевания). Спустя время проблемы с ЖКТ ушли, но при сильном заражении коронавирусом для меня существует угроза того, что "полетит" именно эта система, начнутся проблемы с горлом и ЖКТ, моими "слабыми местами".

К тому же я регулярно контактирую с бабушкой, у которой свои проблемы со здоровьем в силу возраста. Не хотелось бы стать для нее причиной новых болезней. Здесь стоит отметить, что я, как и моя бабушка, в конце ноября сдавали тест на антитела. Оказалось, что у нее антитела есть (в очень небольшом количестве), у меня нет. При этом она явно перенесла заражение в легкой форме. У нее начали проявляться симптомы, включая сильный кашель, от которого она никак не могла избавиться. Тогда она достаточно сильно жаловалась на свое состояние. Конкретно коронавирус в тот момент изначально никто не заподозрил: просто напоминало тот случай, когда очень пожилой человек, который часто сталкивается с недомоганиями, снова приболел. Но сейчас бабушка отмечает, что даже не представляет, что с ней было бы, если бы степень инфицирования оказалась тяжелее.

Я решила, что лучше вакцинируюсь, пару дней пострадаю от побочных эффектов, но зато потом смогу с большей долей вероятности не пустить заразу в дом. В начале января 2021 года появилась возможность сделать прививку, чем я и воспользовалась.

День вакцинации

Вакцинация проходила в городской поликлинике № 24 в Адмиралтейском районе Петербурга (набережная Обводного канала, 140). На месте нам показали гардероб и попросили надеть бахилы. Далее померили температуру и направили на осмотр к врачу. В кабинете каждому пришлось подписать согласие на прививку, предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а также указать личные данные и информацию о хронических заболеваниях и аллергиях. Нам выдали памятку о возможных симптомах и с рекомендациями по их устранению, прививочный сертификат. Около кабинета уже была небольшая очередь, поэтому людей поделили на группы по нескольким специалистам, но сама вакцинация проходила в одном месте.

Флакончики с вакциной начинали открывать после того, как четыре человека из группы уже прошли медосмотр и получили разрешение, а пятый человек только заходил в кабинет на медосмотр. У всех забрали разрешения, оставив памятку о том, как организм может реагировать на препарат, что нужно делать в случае побочных эффектов и чего следует избегать. На любом этапе у представителей поликлиники можно было спросить что угодно о вакцинации и получить ответ, они все четко объяснили. Я, например, спросила про то, как долго антитела к коронавирусу будут жить в организме. Мне ответили, что ориентировочно от данного препарата - два года (полгода у тех, кто переболел и не ставил вакцину).

В прививочный кабинет запускали по одному человеку. Сам процесс проходил недолго. Укол не чувствуется, для меня он был полностью безболезненным. Медсестра посоветовала около получаса провести в поликлинике, на случай возможной неожиданной реакции организма.

В целом осмотр и консультация оставили приятное впечатление, с нами общались и к нам относились внимательно. Хотя, читая в репортажах других коллег, что у них врачи внимательно слушали сердце, детально осматривали, хочется добавить объективности. В моем случае просто померяли пульс (возможно, этот же прибор измерил сатурацию, давление и другие показатели), а вот работу сердца и дыхание никто детально не проверял, мне даже не пришлось снимать маску.

04 января 2021 года, после вакцинирования "Спутник V"

Меня вакцинировали около 14 часов дня. В первые три часа, к 17 часам вечера все было как обычно, никаких изменений в состоянии я не заметила. Место укола не болело, не опухало. В прививочном кабинете нас предупреждали, что побочные эффекты могут проявиться у привытых в течение трех дней. Привиться второй частью вакцины нужно будет спустя три недели (25 января). Предварительно из поликлиники должны за три дня позвонить и напомнить об этом.

Примерно в 17 часов меня начало очень сильно клонить в сон. Напоминает те ощущения, когда мне кололи внутримышечно супрастин (но супрастин все-таки сильнее действует на организм, по моей информации). Около 21.30 начала повышаться температура. Сначала - до 37 градусов по Цельсию. В 22.30 - измеряю - держится примерно на таком же показателе (37,1 градус). Резкого скачка температуры не наблюдала. По ощущениям, в этот момент тело и лицо начинает гореть, как при начальных признаках ОРВИ. У меня немного отдает в уши (не сильно, потому что все внимание сосредоточено на горячести организма) и слегка першит в горле. Тут стоит еще учитывать, что у меня в анамнезе - хронический тонзилит (о чем я, естественно, предупредила врача и этот пункт отмечен в документах).

В это же время записываю: хочется много пить, возможно, из-за повышения температуры тела. Приняла решение: пока что не принимать ничего от боли в голове (хотя обычно помогает цитрамон или баралгин), так как температура не такая высокая. Но определенно дискомфорт в ощущениях есть. Хочется лежать с головой под одеялом, без света и в покое.

Первая ночь после вакцинации

В 23 часа вечера я решила лечь спать. Пришлось укутаться тремя одеялами, легла в них с головой. Здесь начались "американские горки": меня бросало то в жар, то в холод. Начался сильнейший озноб, до зубной тряски. Спустя полчаса-час озноб по большей мере уступил жару. Казалось, что как будто я постепенно продвигаюсь к очагу пожара и тело чувствует волнообразные движения пламени, от которых даже не пытается укрыться.

Около двух-трех часов ночи мневдруг резко полегчало. Потом я взяла градусник и поняла, что просто температура поднялась до 39 градусов, а у меня всегда большая температура переносится легче, чем 37-38. Надежда на то, что смогу уснуть в таком состоянии уже отпала, хотя я пыталась закрыть глаза, даже увидела что-то в быстром сне (помню, что было какое-то юмористическое ток-шоу, в котором российские блогеры позвали Александра Лукашенко и начали его уговаривать передать власть в Белоруссии). Помню, что активно принимала участие в этом процессе, пыталась искренне объяснить политику, что он не прав и яростно при этом жестикулировала. В финале апогеем стала фраза "Государство существует для народа, а не народ для государства", после этого уже ничего не запомнила.

Вообще в обычном состоянии мне сны не снятся, а тут был очень хороший сон, с режиссурой, динамикой. Класс. Посмотрела бы его еще раз. Проверила памятку о симптомах, которую нам выдали в поликлинике. Отметила из них повышение температуры тела, озноб, недомогание, головную боль, болезненность в месте укола, астения. Кажется, что это наиболее распространенные побочные эффекты. А вот артралгия, миалгия, тошнота, диспепсия, увеличение регионарных лимфоузлов прошли пока что мимо меня.

Около 04:30 утра проверила еще раз температуру после приема цитрамона. Оказалось, что она опустилась до 38,2. Примерно в это момент мне удалось уснуть нормально и глубоко.

05 января 2021 года

Утро началось для меня в 12 часов. Открыла глаза и сразу поняла, что особого улучшения нет. Остался жар, болезненность в месте укола и небольшое покраснение. Каждый час проверяла температуру. Она остановилась на отметке 38,5.

Вспомнила, что при болезненности в месте укола врач советовала принять гистаминное, которое есть дома. У меня был Зодак. Выпила таблетку, но симптом не прошел. Может быть нужно было принимать какой-то другой препарат, но точного названия мне не дали.

Принять таблетку парацетамола я решила только около 16 часов при температуре 38,5. До этого времени я постоянно находилась в дреме, не вставала с кровати, много пила и не ела. Кстати, отсутствие аппетита в памятке врачей также указано как одна из возможных реакций на вакцину.

К 17 часам заставила себя сесть. Надо было попытаться собрать мысли в кучу и написать хоть что-то о своем состоянии. Решила принять таблетку парацетамола. Температура упала до 37,2. Жар продолжает бить волнами, но все же по ощущениям немного стало легче.

P.S. На Едином портале Госуслуг в личном кабинете так и не появился Дневник вакцинированного, хотя прошло уже больше суток с момента укола первой частью вакцины от коронавируса. Желание написать о симптомах и своем состоянии после прививки есть. Очень жаль, что возможности такой не дают. Хотя вроде бы этот сервис по умолчанию является необходимым спутником для всех, кто привился российской вакциной "Спутник V".

Продолжение следует...

