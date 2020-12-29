Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило 60 тысяч человек

За прошедшие сутки в городе умерло 69 зараженных.

За прошедшие сутки число летальных исходов заболевания COVID-19 составило 69 случаев. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В общей сложности от болезни в городе умерли 8328 человек. За время пандемии из больниц выписали 163 тысячи пациентов, около 100 тысяч продолжают быть активными носителями.

Добавим, что в России за сутки зафиксировано 470 смертей. Всего в стране от болезни скончались более 61 тысячи человек, выздоровели 2,7 миллионов.

Ранее мы рассказали о том, что более 10 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV