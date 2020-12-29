Более 10 тысяч петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса

В городских поликлиниках остается 12 565 доз препарата.

В Петербурге вакциной от COVID-19 привились уже 10 127 человек: 269 вакцинированных завершили цикл введения препарата. Об этом сообщил городской Комитет по здравоохранению.

Отмечается, что вакцинация не прекращалась во время празднования Рождества. Так, 7 января были привиты 780 человек. На данный момент в распоряжении городских поликлиник остается 12 565 доз вакцины, очередь на получение которых уже сформировалась.

Кроме того, вакцинация теперь доступна и для людей пожилого возраста от 80 до 90 лет. По мнению врача-психиатра Городской станции скорой помощи Олега Ароновича, при введении вакцины петербуржцы рискуют здоровьем гораздо меньше, чем при перенесении коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что число госпитализированных с коронавирусом петербуржцев в новом году выросло почти на 10%.

Фото: Piter.TV