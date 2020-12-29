Число госпитализированных с коронавирусом петербуржцев в новом году выросло почти на 10%

Количество пациентов под амбулаторным наблюдением снизилось на 1,81%.

В пятницу, 8 января, в пресс-службе городской администрации со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции сообщили, что с начала месяца количество госпитализаций увеличилось примерно на 10%.

Кроме того, по подсчетам специалистов, число пациентов, которые находятся под наблюдением с подтвержденным диагнозом коронавирус лабораторным методом снизилось на 1,09%. Однако из вышеназванного числа находящихся под стационарном наблюдением стало больше на 9,91%. Кроме этого, общее количество пациентов, которые наблюдаются амбулаторно, упало на 1,81%.

Ранее мы писали, что коронавирусом за сутки заболели более трех тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.TV