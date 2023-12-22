Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провели первую рабочую встречу

На встрече Суховерхов и Дрозденко обсудили перспективы развития совместных инвестиционных проектов.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, который был назначен на данную должность с 1 апреля 2024 года, и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили перспективы развития совместных инвестиционных проектов, а также внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, сфере транспорта и государственного управления.

Нашей ключевой задачей в регионе остаётся предоставление современных качественных банковских услуг людям, бизнесу и власти. И, конечно, мы готовы к совместной реализации крупных проектов, в том числе инфраструктурных и цифровых. Согласно рейтингу Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" Ленобласть на протяжении последних нескольких лет входит в число регионов-лидеров по качеству жизни. Мы продолжим делиться своим опытом и знаниями, чтобы усиливать позиции региона, а главное – делать жизнь людей лучше и комфортнее. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбербанк сегодня самый узнаваемый бренд в Ленинградской области, вы здесь составляете хорошую конкуренцию другим банкам по агропромышленным строительным и инвестиционным проектам, ипотеке. Спасибо, что активно сейчас работаете по защите интересов своих клиентов, особенно пожилых людей. И отдельно хочу сказать спасибо за поддержку наших цифровых проектов. Будем их продолжать и смелее двигаться. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели первую рабочую встречу.

Фото: пресс-служба Сбера