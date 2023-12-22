Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели первую рабочую встречу

Руководители рассмотрели вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества.

В Мурманске состоялась первая рабочая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, который был назначен на данную должность с 1 апреля 2024 года, и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Руководители рассмотрели вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества, в том числе присоединение Сбера к проекту "Единая карта жителя Мурманской области". Также обсудили комплексные решения, предлагаемые банком и партнерами Сбера в сфере безопасности и медицины, и сотрудничество по цифровой трансформации.

Особое внимание уделили созданию в регионе "Школы-21" в формате малого Арктического кампуса, образовательного проекта от Сбера, который помогает бесплатно получить востребованную профессию в сфере IT.

Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с регионом. Наша ключевая задача – решение финансовых вопросов населения, бизнеса и правительства области. Кроме того, мы готовы инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе в рамках ГЧП. Региональное правительство уделяет особое внимание внедрению инноваций – неслучайно в прошлом году Мурманская область вошла в десятку лучших территорий страны по цифровой трансформации городского хозяйства. Мы готовы быть партнерами и в этом направлении. Уверен, наши совместные усилия приведут к повышению качества жизни людей и росту туристической привлекательности Кольского Заполярья. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбербанк – наш давний партнер, надежный, правильный. По всем направлениям работаем, это в том числе "Арктическая ипотека". Больше 160 кредитов уже выдано, для нас это принципиально важно. Обсудили новые точки возможного сотрудничества, чтобы жизнь наших людей становилась удобнее, комфортнее. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Ранее председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава Республики Коми Владимир Уйба провели первую рабочую встречу.

Фото: пресс-служба Сбера