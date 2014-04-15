Губернатор Мурманской области Чибис опроверг сообщения об атаках БПЛА на Североморск

Ранее о них заявляли анонимные Telegram-каналы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что информация о налетах беспилотников на Североморск не соответствует действительности. В своем обращении к жителям региона он подчеркнул, что распространяющиеся в соцсетях видео со взрывами являются фейковыми.

"Ситуация в городе стабильная, угроз на данный момент не зафиксировано. Прошу северян сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию" Андрей Чибис

Он также призвал граждан оперативно сообщать о любых подозрительных ситуациях по номеру 112, но воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов, особенно с работой ПВО. Губернатор отметил, что все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, а сам он в настоящий момент направляется в Оленегорск для контроля обстановки.

Напомним, что ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о возможных атаках беспилотников на объекты в Мурманской области, которые теперь официально опровергнуты региональными властями.

Ранее Piter.TV сообщал, что беспилотники атаковали военную часть в Иркутской области.

Фото: Kandinsky 2.0