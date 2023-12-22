Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава Республики Коми Владимир Уйба провели первую рабочую встречу

В ходе встречи Дмитрий Суховерхов и Владимир Уйба обсудили реализацию совместных проектов в сфере экономического развития и здравоохранения, а также цифровизацию региона.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и глава Республики Коми Владимир Уйба 19 апреля провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию совместных проектов в сфере экономического развития и здравоохранения, а также цифровизацию региона.

Сейчас в республике развиваются и внедряются технологии Сбера в медицинских учреждениях, в сфере коммунальной инфраструктуры, применяются инструменты ответственного финансирования. Отдельный акцент – на повышении финансовой и цифровой грамотности жителей региона. Только за последний год в таких обучающих встречах от Сбера приняли участие более 3 тысяч человек.

Мы договорились с главой республики о продолжении сотрудничества в сфере предоставления современных банковских услуг бизнесу и населению, развитии ГЧП-проектов, а также прикладных AI-технологий, которые становятся для людей помощниками и повышают качество жизни в регионе. В этом году мы планируем запуск проекта по дистанционному мониторингу пациентов c хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе артериальной гипертонией. Особую роль эта технология сыграет для жителей труднодоступных территорий республики. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сбер – давний и надёжный партнёр Республики Коми. И Герман Оскарович всегда идёт нам на встречу, поддерживает наши просьбы и обращения. В прошлом году, когда Президент России Путин Владимир Владимирович поручил создать по всей стране филиалы Госфонда "Защитники Отечества", мы обратились к Герману Оскаровичу с такой просьбой, и в течение недели нам было передано здание для республиканского филиала. Именно это позволило нам в числе первых в стране открыть филиал Госфонда и выполнить поручение Президента, за что, конечно, ещё раз огромное спасибо. Кроме того, мы реализуем совместные долгосрочные проекты в сфере здравоохранения, и по "Безопасному городу", и в сфере образования – строим по концессии школу в селе Выльгорт. Считаю, что наше взаимодействие и сотрудничество выстроено очень хорошо. Владимир Уйба, глава Республики Коми

Ранее на Piter.TV: в Пскове состоялась встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова и губернатора Михаила Ведерникова.



Фото: пресс-служба Сбера