Греф назвал экологическую ситуацию основной причиной проблемы беженцев

Глава Сбера рассказал о мировой проблеме по климатическим изменениями.

Основной причиной проблемы вынужденных переселенцев на планете является экологическая обстановка. Соответствующее заявление перед участниками мероприятия сделал председатель правления банка Герман Греф, выступая на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" на форуме "Эко Алтай. Нить природы". Он пояснил, что в 2020 году в мире насчитывалось порядка 300 млн экологических беженцев. Люди поки нули территории, которые стали непригодными для проживания.

Если мы посмотрим на проблему беженцев и переселенцев в мире, то на самом деле генераторами этих событий являются никакие не военные действия, никакие не угрозы жизни и здоровью, а экологические последствия. Герман Греф, глава Сбера

Эксперт рассказал о научном прогнозе, согласно которому количество опасных природных катаклизмов увеличится к концу столетия в 20-30 раз. Герман Греф подчеркнул, что за последние 50 лет было зарегистрировано около 12 тысяс такого рода явлений, от которых погибли примерно два миллиона человек. А общий ущерб составил порядка 4,3 триллиона долларов.

Греф: озеро Манжерок на Алтае полностью очистят через два-три года.

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