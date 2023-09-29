Греф: озеро Манжерок на Алтае полностью очистят через два-три года

Глава Сбера рассказал о проекте по очищению водных ресурсов Республики Алтай.

Экологическое восстановление озера Манжерок в Республике Алтай, которое проводится по государственно-частному партнерству с участием "Сбербанка России", будет завершено спустя два-три года полной очисткой этого водного объекта. Соответствующее заявление перед участниками мероприятия сделал председатель правления банка Герман Греф, выступая на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" на форуме "Эко Алтай. Нить природы".

В течение двух-трех лет, мы надеемся, что произойдет полная очистка озера, и мы получим в первозданном виде чистейшую воду озера Манжерок. И мы сделаем все, чтобы его благоустроить так, чтобы люди могли им пользоваться, устроить пляж, доступный в том числе для местного населения Герман Греф, глава Сбера

Эксперт подчеркнул, что первые результаты реализации российского проекта станут видны уже через год. Герман Греф добавил, что речь пойдет не сразу о кристально чистой воде, но о том, что в регионе больше не будет "этого болота и странных растений", которые в текущий момент распространились на примерно две трети озера. На реализацию проекта экологического восстановления властями и частным сектором направлено 800 млн рублей, из которых половину изыскало Министерство природных ресурсов и экологии РФ и половину - "Сбербанк России".

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Фото и видео: Roscongress.org