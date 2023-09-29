Глава Сбербанка рассказал о рисках срыва планов по энергопереходу

Герман Греф рассказал о необходимости разработать показатели по реальному отображению качества взаимодействия человека и природы.

Срыв планов по энергетическому переходу может привести к глобальному снижению ВВП примерно нашесть триллионов долларов до 2050 года. Россия же в целом потеряет 2-3 процента в годовом исчислении. Такие цифры глава Сбербанка Герман Греф огласил во время выступления на форуме "Эко Алтай. Нить природы".

Если мы не выполним наши планы по энергопереходу, это приведет к глобальному сокращению ВВП примерно на $6 трлн до 2050 года, а в России в целом мы потеряем 2-3% в годовом исчислении. А на некоторых территориях РФ - можем потерять до 5-6 п.п. ВВП. Герман Греф, глава Сбера

Чиновник пояснил участникам мероприятия, что на горизонте последних десяти лет из-за климатических изменений ожидается снижение рейтингов 59 стран, включая Америку, Канаду, Японию, Китай, Британию, Франции. Эксперт призвал коллег создать свой набор показателей, которые будут отображать реальное состояние природы и качество взаимодействия человека с окружающей средой.

Греф назвал недостаточными меры для стабилизации рубля.

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