Греф назвал недостаточными меры для стабилизации рубля

Глава Сбер рассказал о работе ЦБ.

Меры, которые предпринимают российские власти и государственный регулятор для стабилизации курса рубля, недостаточны, но в настоящее время идет активная работа над новыми инструментами. Соответствующей информацией спикер поделился в эфире телеканала "Россия-24", дав интервью журналистке Наиле Аскер-заде на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Эксперт заметил, что традиционно оттоком на рынке борются с помощью повышения ставок. Однако сейчас речь идет не об этом, так как арбитраж на валютном рынке настолько высок, что повышение ставки там на 4 или 5 базовых пунктов ничего не решит.

То, что делается сейчас для стабилизации курса, этого недостаточно. Ну и Центральный банк это хорошо понимает и правительство. И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы. Герман Греф, глава Сбера

По словам германа Грефа, задачей поднятия ставки Центральным банком РФ была все-таки борьба с инфляцией, а не влияние на текущий курс национальной валюты.

Греф заявил, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России.

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