Греф заявил, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России

Глава Сбер оценил налоги в стране.

Разумная политика страны в налогообложении будет превалировать. Соответствующей информацией спикер поделился в эфире телеканала "Россия-24", дав интервью журналистке Наиле Аскер-заде на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Эксперт подчеркнул, что изначально разовый налог обсуждался на уровне федерального правительства именно как разовый. Поэтому дальше указанного налога точно не будет, но Греф не исключил повышение уровня остальных налоговых выплат.

Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что все-таки эта такая разумная политика... Герман Греф, глава Сбера

Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live