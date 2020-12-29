Глава Сбера оценил ситуацию с инвестициями населения.

Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Соответствующей информацией спикер поделился в эфире телеканала "Россия-24", дав интервью журналистке Наиле Аскер-заде на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Эксперт полагает, что следует обратить внимание на рублевые облигации. По его словам, сейчас в стране наступает уникальный момент для того, чтобы перейти с американского доллара или евро. Он призвал инвестировать в отечественные акции, в частности - Сбера.

Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска - в том числе. Герман Греф, глава Сбера

Греф рассказал, в чем хранит сбережения.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live