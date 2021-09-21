Греф рассказал, в чем хранит сбережения

Глава Сбербанка оценил свой инвестиционный портфель.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что сформировал сбалансированный портфель сбережений. Эксперт пояснил, что порядка 60 процентов приходится на облигации, а еще 40 процентов - на акции. Соответствующей информацией спикер поделился в эфире телеканала "Россия-24", дав интервью журналистке Наиле Аскер-заде на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Он добавил, что больше всего в текущем году заработал именно на бумагах самого Сбера.

У меня сбалансированный портфель. Я не гонюсь за высокой доходностью,. И эти различные инструменты инвестирую в индексы на акции и в сами бумаги, ну и в Сбербанк, естественно. Больше всего в этом году я заработал на Сбербанке. Герман Греф, глава Сбера

Напомним, что индекс Мосбиржи с начала 2023 года года вырос на 47,61%, при этом привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка за этот же период прибавили в цене по 85%.

Греф: Высокая конкурентоспособность российского банковского сектора простимулирована большим количеством кризисов и профессиональной политикой регулятора.

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