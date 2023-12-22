Сбер подвел итоги работы в 2023 году

Управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин рассказал журналистам сколько миллиардов рублей в 2023 году получили петербуржцы на приобретение жилья, как оплачивать проезд с помощью одной улыбки, и кто принимал экзамен у нейросети Сбера GigaChat на квалификацию «врач».

В 2023 году жители Северо-Запада в полтора раза чаще брали в Сбере кредиты на жильё, чем годом ранее. На приобретение собственных квадратных метров петербуржцы получили более 296 млрд рублей, а жители Ленобласти – 62 миллиона. Наибольший рост в Сбере отметили по программе "ИТ-ипотека": в Северо-западном Федеральном округе специалисты сферы взяли 3 200 кредитов на общую сумму более 25 млрд рублей. В целом объем льготной ипотеки, включая "Семейную" и "Арктическую" вырос на 79% в регионе. Второй год рекорды бьет и кредитование в сегменте ИЖС.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

У нас в 2023 году объем ипотеки на индивидуальное жилищное строительство вырос практически в пять раз по Северо-Западному Федеральному округу. С одной стороны, это тенденция рынка, люди стали переключаться и все больше интересоваться загородной недвижимостью. Плюс в 2023 году банк либерализовал ряд условий для заемщиков. Это тоже послужило фактором, благодаря которому такой бурный рост мы видим и надеемся, он продолжится и в текущем году именно кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

Существенный прирост показал и объём безналичных платежей, совершённых на Северо-Западе через сервисы Сбербанка. Количество транзакций с помощью Sber Pay выросло в 2 раза по сравнению с 2022 годом и составило 30 млрд рублей или 22 млн транзакций. 7000 автобусов на Северо-Западе и 2000 в Петербурге оснащены терминалами Сбера, однако самой интересной возможностью бесконтактных расчетов остается оплата улыбкой.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

То есть как это выглядит? Вам не надо с собой носить ни телефон, ни банковскую карту. Для того, чтобы оплатить покупку, Вам достаточно посмотреть в такой терминал. Желательно улыбнуться. Даже если вы не готовы улыбнуться, оплата все равно пройдет. Так вот, таких терминалов в Санкт-Петербурге уже 12 000, а в Северо-Западном округе 28 000. Я все равно призываю улыбаться. Представляете, сколько улыбок в Санкт-Петербурге дополнительно будет.

Цифровыми сервисами Сбера активно пользуются не только физические лица, но и представители бизнеса. В 2023 году более тысячи компаний прошли цифровую трансформацию с помощью специалистов банка. В топ-3 вошли компании из сегмента торговли, производства и агропромышленного комплекса. Существенную роль в оптимизации бизнес-процессов продолжает играть искусственный интеллект. Нейросетевая модель Сбера, кстати, тоже не прекращает и собственное обучение. В 2023 году GigaChat стала одной из первых в мире нейросетей, которая сдала экзамен по направлению "Лечебное дело".

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Экзамен принимали несколько профессоров из разных областей медицины. Экзамен содержал три вопроса. Три вопроса предполагали пять дополнительных ответов на вопросы. При этом это выглядит не как тестирование, выберите один, два три. Экзамен предполагает некий развернутый ответ, который воспринимается как ответ подготовленный человеком. Так вот, GigaChat сдал экзамен на четверку.

В рамках пресс-конференции Алексей Ушенин рассказал о проекте "карта мигранта", в таком формате этот платежный инструмент существует только в Санкт-Петербурге. В 2023 году Сбер выпустил 200-тысячную карту мигранта, а в общей сложности благодаря этому сервису удалось собрать порядка 8 млрд рублей налоговых отчислений. Еще один популярный платежный инструмент - Единая Карта Петербуржца – продолжает прирост пользователей. На сегодняшний момент выдано уже 1,2 млн карт, то есть ЕКП есть у каждого пятого петербуржца. В этом году возможность оформить карту появилась и у всех потенциальных гостей Северной столицы. Сделать это можно на стенде Сбера в павильоне №2 выставки-форума "Россия" на ВДНХ.