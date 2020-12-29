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Коронавирусом за сутки заболели более трех тысяч петербуржцев
Сегодня, 21:57
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smirenny

Коронавирусом за сутки заболели более трех тысяч петербуржцев

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Теперь общее число заразившихся на сегодняшний день составляет 270 019 человек.

В пятницу, 8 января, в федеральном оперштабе сообщили, что за прошедшие сутки заразились 3017 человек. Теперь общее число заразившихся на сегодняшний день составляет 270 019 человек. Отмечается, что в России число заболевших в стране превышает 3,3 миллиона человек.

Однако в Петербурге продолжается прививочка кампания. Так, всего успели привить уже более 10 тысяч горожан, 269 еловек закончили полный цикл прививки. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", инъекцию также сделали 80 журналистов. 

 Отмечается, что первым прививку поставил  работающий врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович. Медику 81 год. 

 Ещё один сотрудник Piter.tv привился "Спутником V": первые впечатления.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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