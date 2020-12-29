Ещё один сотрудник Piter.tv привился "Спутником V": первые впечатления

Выпускающий редактор Piter.tv Олег Лебедев рассказал о своем самочувствии в эти 48 часов.

Прививка была сделана в канун Рождества, 6 января. Об этом сообщил здесь. Теперь прошло двое суток. В принципе, за это время, согласно памятке пациента, которую получил, основные побочные эффекты должны были уже проявиться.

Ясно, что лично мое состояние здоровья, что абсолютно естественно, мало кому интересно. Но – сейчас тема вакцинации, самочувствия после нее важна. Поэтому приведу краткий дневник (своего рода дневник - О.Л.) этих двух дней.

6 января. Норма. До позднего вечера. Именно тогда почувствовал довольно приличный озноб. Но температуры не было. Вероятно, была ночью. Но – не измерял.

7 января. Как на грех, все проявилось именно на Рождество. Утром 37,4. Слабость сильная. И – озноб. Так примерно весь день. К вечеру – 37,3. Озноб сошел на нет. Чего не скажешь в отношении слабости. Все это происходило на фоне приема парацетомола (первую таблетку принял 6 января – поздно вечером, когда пришел озноб).

8 января. Температура почти нормальная. 37,0. И утром, и в 12 часов дня. Озноба нет. А вот слабость – довольно заметная. Парацетомол не принимал.

Надеюсь, все сойдет на нет. В принципе, пока все в рамках симптоматики, о которой прочитал в памятке. Процитирую (текст ее, разумеется, есть в открытом доступе, но не уверен, что все читатели внимательно прочли его).

"После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции".

Так что, все, как говорится, пока в пределах допуска. Но здесь надо остановиться на трех аспектах проблемы.

Первое. Все то, что я написал о своем самочувствии, вполне может и не являться последствием прививки. Где гарантия, что я просто-напросто не простудился? И это совпало с вакцинацией.

Второе. По данным, которые имею, люди, разумеется, чувствуют себя по-разному. Один пример – плохое в эти дни самочувствие моей коллеги по Piter.tv Олеси Сапожниковой. Другой – дама (не стану приводить ее имя), которая делала прививку вместе со мной, - мы потом списались в "ВКонтакте", - вообще пока (по состоянию на вечер 7 января) не ощутила ухудшения.

Третье. Все равно, рад, что сделал прививку. Хотел сделать. Да, "побочные", очевидно есть. Но что еще, кроме вакцинации, поможет справиться с пандемией, защитить себя, близких людей от болезни? Вопрос, думаю, риторический.

Также напомню - это немаловажно: я принадлежу в категории людей так называемого "среднего возраста". По международной классификации, это 45-59 лет.

О своем дальнейшем самочувствии сообщу, лишь если для этого будут сколь-либо веские основания.

Как сообщало ранее Piter.tv, за последние сутки в Петербурге подтвердили 3017 новых случаев заболевания коронавирусом.

Искренне ваш, О.Л.

Фото: Piter.tv