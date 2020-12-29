За последние сутки в Петербурге подтвердили 3017 новых случаев заболевания коронавирусом

За весь период пандемии количество случаев составило 270019.

За последние сутки в России подтвердили 23 652 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2697 (11,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3017 новых случаев коронавируса. Еще 71 человек скончался, а 1756 — выздоровели.

Накануне новых случаев было 3005. Заболеваемость, по официальной статистике, начала падать после 6 января. В течение декабря 2020 количество новых случаев в день стабильно составляло около 3700.

Фото: Piter.TV