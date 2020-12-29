За последние сутки в Петербурге выявили 3341 новый случай заражения коронавирусом

Согласно официальной статистике, количество заболевших за сутки начало снижаться.

За последние сутки в России подтвердили 24217 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2672 (11%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). м

В Петербурге выявили 3341 новых случаев коронавируса. Еще 70 человек скончались, а 1788 — выздоровели.

Накануне количество новых случаев в Северной столице было на 300 больше. Губернатор города заявил о том, что ограничительные меры в новогодние праздники положительно влияют на снижение темпов заболеваемости. При этом по оперативным данным заболевших больше, чем в официальной региональной статистике. Кроме того, стоит учитывать, что в праздничные дни снизился объем тестирования.

Фото: Piter.TV