Беглов заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Власти Петербурга оценили, как ограничительные меры в праздничные дни повлияли на распространение заболеваемости коронавирусом. По словам губернатор Александра Беглова, они позволили снизить количество заболевших, передали "РИА Новости".
В связи с этим с 7 января возобновят свою работу театры, но с соблюдением определенных ограничений.
Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения.
заявил Беглов.
Накануне вновь открылись кафе и рестораны. Они принимают посетителей с 6 утра до 23 часов.
За последние сутки в Петербурге выявили 3649 новых случаев заражения СOVID-19. Объем тестирования за сутки значительно упал по сравнению с предновогодними показателями.
Фото: Piter.TV
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