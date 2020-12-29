Бары и рестораны возобновляют свою работу в Петербурге

Они были закрыты с 30 декабря по 3 января включительно.

С понедельника, 4 января, в Петербурге возобновляется работа ресторанов, баров и кафе. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

До 31 января 2021-го года они будут работать с 06:00 до 23:00. В ночное время заведения должны быть закрыты. Обязательным условием является наличие QR-кода, а также соблюдение всех стандартов безопасности деятельности.

За соблюдением законодательства следит ситуационный центр. 3 января проверили 10 учреждений общественного питания. Одно из них — на улице Некрасова — было открыто. В грузинском ресторане находились около 20 человек. В итоге заведение опечатали.

В целом ответственность предпринимателей оценили как высокую.

Театры будут работать с 7 января.

Фото: Piter.TV