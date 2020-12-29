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С 7 по 10 января театры Петербурга покажут более 30 спектаклей
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib

С 7 по 10 января театры Петербурга покажут более 30 спектаклей

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Их смогут посещать и дети до 16 лет. Некоторое время это было запрещено.

С 7 января театры Петербурга возобновят свою работы. До 10 декабря они покажут зрителям более 30 спектаклей, сообщила пресс-служба Смольного. 

Для посетителей двери откроют Александринский, Мариинский, Михайловский театры, Театр комедии им. Акимова, театр им. Ленсовета, театр "Мастерская", "Приют комедианта", "Русская антреприза" им. Андрея Миронова, "За Черной речкой", "ЦЕХЪ", "Балтийский дом" и другие. 

Спектакли можно будет посетить и детям до 16 лет, но не в составе организованных групп. Заполняемость зала должна составлять не более 25%. 

Ранее стало известно о том, что Олег Басилашвили заболел коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: культурные учреждения, ограничительные меры, театры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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