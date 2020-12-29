Зарегистрированных больных COVID-19 в Петербурге – на 40% меньше, чем по "федеральной" статистике

В регистр заболевших попали 2195 человек.

Зарегистрированых больных COVID-19 в Петербурге оказалось на 40% меньше, чем по "федеральной" статистике. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В регистр заболевших за сутки попали 2195 человек. При этом во вторник неделей ранее (29 декабря) было зарегистрировано 3845 человек – падение показателя на 42,91%, сообщили в Смольном.

Сегодня отмечается значительное снижение количества зарегистрированных новых случаев коронавирусной инфекции по сравнению с прошлым вторником (29 декабря). Заметно также умеренное снижение количества активных больных, в первую очередь — в стационарах – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

В Петербурге по данным на утро 5 января выявили 3649 новых случаев коронавируса. Еще 73 человека скончались, а 1729 — выздоровели.

Фото: Piter.tv