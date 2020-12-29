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За последние сутки в Петербурге подтвердили 3649 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 11:00
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За последние сутки в Петербурге подтвердили 3649 новых случаев заражения коронавирусом

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За сутки зарегистрировали еще 73 смертельных случая.

За последние сутки в России подтвердили 24246 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2864 (11,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). м 

В Петербурге выявили 3649 новых случаев коронавируса. Еще 73 человек скончались, а 1729 — выздоровели. По сравнению со вчерашним днем, в Москве количество новых случаев заболевания оказалось больше. 

На COVID-19 за сутки обследовали 16 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в спб, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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