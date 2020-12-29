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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тысяч человек
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тысяч человек

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ПЦР-лаборатории продолжают работать в новогодние праздники.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16253 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 1165 человек. Из них 414 — контактные, 751 — на самоизоляции.

Операторы обработали 7039 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне Смольный опубликовал номера телефонов для записи на вакцинацию от ковида. 

Фото: Piter.TV

Теги: тестирование коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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