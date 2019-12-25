Петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19

В Северной столице 7 декабря запустили в стационарах экспресс-тесты на выявление коронавируса. Об этом рассказал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
На закупку соответствующих тестов SARS-CoV-2 потрачено более 80 миллионов рублей. Уточняется, что с помощью этой системы можно будет всего в течение 20 минут.
Таким образом врачи смогут оперативно выявлять заболевших COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 26,5 тысяч человек.
Фото: Piter.TV
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