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Петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19
Сегодня, 10:17
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Петербургские стационары и скорая начнут применять экспресс-тесты на COVID-19

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Выявить человека с КОВИД можно будет всего в течение 20 минут.

В Северной столице 7 декабря запустили в стационарах экспресс-тесты на выявление коронавируса. Об этом рассказал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На закупку соответствующих тестов SARS-CoV-2 потрачено более 80 миллионов рублей. Уточняется, что с помощью этой системы можно будет всего в течение 20 минут. 

Таким образом врачи смогут оперативно выявлять заболевших COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 26,5 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по здравоохранению, тестирование коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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