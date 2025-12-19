Комздрав Петербурга рассказал, как начать делать утреннюю зарядку

Привыкнуть к регулярной утренней гимнастике можно легко, соблюдая ряд простых рекомендаций. Комитет по здравоохранению Петербурга предложил 8 полезных советов, помогающих сделать зарядку частью повседневной жизни.
1. Определитесь с целью. Выберите важную для вас цель занятий — укрепление здоровья, повышение энергии или поддержание формы — и постоянно напоминайте себе о ней.
2. Создайте график. Выполняйте упражнения каждый день в одно и то же время, чтобы превратить занятие в привычную процедуру.
3.Начинайте плавно. Постепенно наращивайте интенсивность, стартуя с короткой 5–10-минутной разминки или растяжек.
4. Готовьтесь заранее. Вечером подготовьте спортивную одежду и коврик, чтобы утром избежать ненужных задержек.
5. Используйте музыку. Составьте плейлист любимых композиций, чтобы создать позитивный настрой и усилить мотивацию.
6. Вознаграждайте себя. Сделайте приятным конец тренировки — приготовьте вкусный завтрак или посмотрите эпизод любимого сериала.
7. Привлеките компанию. Регулярные совместные занятия с другом или группой поддержат дисциплину и сделают занятия веселее.
8. Экспериментируйте. Периодически меняйте комплекс упражнений или присоединяйтесь к онлайн-классам, чтобы сохранить интерес к занятиям.
Фото: freepik (prostooleh)
