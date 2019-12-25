Финансирование здравоохранения Петербурга в 2025 году превысило 323 млрд рублей

План по бюджетному финансированию программы был выполнен на 99,6%, что свидетельствует о высокой эффективности использования выделенных средств.

В 2025 году на реализацию программы "Развитие здравоохранения" в Санкт-Петербурге было выделено 323,84 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана на заседании правительства.

Согласно представленным данным, из бюджета города было выделено 220,92 миллиарда рублей, а из федерального бюджета поступило 9,65 миллиарда рублей. Внебюджетные источники, в свою очередь, составили более 93 миллиардов рублей.

План по бюджетному финансированию программы был выполнен на 99,6%, что свидетельствует о высокой эффективности использования выделенных средств.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стали чаще выявлять случаи злокачественных новообразований на ранних стадиях

Фото: Piter.TV